Grande-Bretagne : Veolia estime répondre aux préoccupations de l'antitrust pour le rachat de Suez

LONDRES (Reuters) - Le groupe français de services aux collectivités Veolia a déclaré jeudi être en bonne voie pour répondre aux préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence (CMA) qui a exigé des cessions dans le cadre du rachat de Suez.

La CMA, qui avait ouvert en fin d'année dernière une enquête approfondie sur les conséquences du projet de rapprochement des deux entreprises outre-Manche, a demandé à Veolia de céder trois entités en raison de "problèmes de concurrence importants".

Pour le régulateur britannique, sa décision empêchera "que les communes et les entreprises soient pénalisées par des prix probablement plus élevés et des services de moins bonne qualité."

Les activités de gestion des déchets et celles de gestion des eaux industrielles de Suez au Royaume-Uni, ainsi que les services mobiles de traitement de l'eau de Veolia en Europe doivent être cédées à des acquéreurs approuvés par la CMA, explique le régulateur.

"Nous allons maintenant travailler avec Veolia pour veiller à ce que des acheteurs appropriés soient trouvés afin que les entreprises, les municipalités et, en fin de compte, les contribuables ne soient pas perdants", a déclaré Stuart McIntosh, le président du pôle enquête de la CMA.

Une porte-parole de Veolia a toutefois rappelé que le groupe français a d'ores et déjà conclu un accord pour céder les activités de déchets de Suez outre-Manche à Macquarie.

La porte-parole a ajouté qu'un accord avait également été trouvé pour céder les services mobiles de traitement de l'eau en Europe au groupe Saur.

Concernant la gestion des eaux industrielles de Suez en Grande-Bretagne, elle souligne qu'il s'agit d'activités générant des revenus annuels relativement peu élevés et que ces activités n'étaient donc pas significatives pour finaliser le rachat de Suez.

La Commission européenne a donné en décembre dernier son accord sous conditions au rachat de Suez par Veolia pour 13 milliards d'euros, un rapprochement qui permettra aux deux groupes français de disposer des moyens de rivaliser avec les grands acteurs chinois du secteur de l'eau et du traitement des déchets.

Début août, Veolia a annoncé un accord en vue de céder les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 milliards d'euros.

(Reportage Elizabeth Howcroft à Londres et Geert De Clercq à Paris, version française Augustin Turpin et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

