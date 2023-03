Marché : Goldman Sachs candidat au rachat de Subway, selon Sky News

(Reuters) - La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs fait partie des prétendants au rachat de la chaîne de restauration rapide américaine Subway, en vente pour un montant estimé à 10 milliards de dollars, a rapporté Sky News samedi.

Les groupes de capital-investissement Bain Capital, TPG et TDR Capital font également partie des candidats au rachat, selon la chaîne télévisée britannique.

Goldman Sachs n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire, tandis que TPG a refusé de commenter.

Subway, Bain Capital et TDR n'ont pas répondu pour le moment aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, Subway a annoncé qu'il étudiait la possibilité d'une vente de ses activités en raison de la hausse des coûts et de la concurrence croissante de ses rivaux aux moyens financiers plus importants.

La chaîne de restauration spécialisée dans les sandwichs n'a pas indiqué de calendrier ou confirmé qu'une vente aurait bien lieu.

En janvier, le Wall Street Journal a rapporté qu'une vente potentielle pourrait valoriser Subway à plus de 10 milliards de dollars.

La société a enregistré un bond de 9,2% de ses ventes à magasins comparables en 2022 et compte plus de 37.000 restaurants dans plus de 100 pays.

(Reportage Urvi Dugar à Bangalore ; Version française Kate Entringer)

