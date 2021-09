Generali : Deux grands actionnaires pourraient chercher un nouveau DG

par Gianluca Semeraro et Claudia Cristoferi

MILAN (Reuters) - Deux grands actionnaires de Generali sont prêts à faire pression pour remplacer l'actuel DG Philippe Donnet si le conseil d'administration du principal assureur italien ne parvient pas à un accord pour le maintenir en poste, ont déclaré trois sources proches du dossier.

L'assureur basé à Trieste doit nommer un nouveau conseil d'administration au printemps prochain et les spéculations sur l'avenir de Philippe Donnet se sont intensifiées ces derniers mois alors que des tensions sont nées entre les actionnaires du groupe.

Signe que les lignes de bataille se dessinent, les deux investisseurs de Generali, Francesco Gaetano Caltagirone et Leonardo Del Vecchio, ont dévoilé samedi un pacte de consultation sur les décisions concernant Generali.

Le renouvellement du mandat de Philippe Donnet est entre les mains du conseil d'administration de Generali qui, pour la première fois, peut soumettre sa propre liste après que l'assureur a modifié ses statuts l'année dernière.

Les sources ont déclaré que les deux hommes d'affaires, qui ont conclu leur pacte sur la base d'une participation combinée de 10,95%, sont prêts à déposer leur propre liste de candidats et que celle-ci n'inclurait pas l'actuel DG bien qu'il soit prêt à briguer un nouveau mandat.

Philippe Donnet travaille déjà sur un nouveau plan stratégique pour Generali, attendu en décembre, après avoir maintenu l'entreprise à travers la crise du COVID-19 sur une voie devant lui permettre d'atteindre pleinement les objectifs de son plan actuel, qui court jusqu'à fin 2021.

Philippe Donnet bénéficie actuellement du soutien d'Alberto Nagel, patron de la banque milanaise Mediobanca, premier actionnaire de Generali avec une participation de 12,9%, ainsi que de ceux de nombreux membres du conseil d'administration de l'assureur.

Caltagirone, dont les activités s'étendent de la construction à l'édition, et Del Vecchio, le fondateur du propriétaire de Ray-Ban Luxottica, ont pour leur part critiqué la stratégie de Donnet et la jugeant trop prudente en matière de recherche d'opportunités de fusions et d'acquisition.

Une réunion clé est prévue le 27 septembre, lorsque le conseil d'administration de Generali lancera la procédure pour soumettre sa propre liste de candidats. Avant cela, le comité des nominations de Generali se réunira le 14 septembre.

