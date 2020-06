GB : British Airways, Ryanair et easyJet contestent la quarantaine en justice

LONDRES (Reuters) - British Airways (groupe IAG), Ryanair et easyJet ont lancé un recours en justice contre les règles de quarantaine des voyageurs internationaux mises en place par le gouvernement britannique, demandant à ce que leur requête soit examinée le plus rapidement possible.

Les trois compagnies aériennes protestent avec vigueur contre cette mesure entrée en vigueur lundi, qui impose à toute personne arrivant en Grande-Bretagne de respecter un isolement de 14 jours.

Selon elles, cette disposition va menacer des emplois en freinant la reprise du transport aérien, déjà mis à mal ces derniers mois par la quasi-paralysie provoquée par les confinements imposés à travers le monde pour contrer la pandémie liée au nouveau coronavirus.

Selon leurs avocats, si une enquête judiciaire venait à être ouverte, le gouvernement devrait avancer les preuves scientifiques ayant étayé la décision de mettre en place cette quarantaine.

Dans leur communiqué, fourni par IAG, maison-mère de British Airways, les trois compagnies estiment qu'aucun élément scientifique ne justifie une mesure aussi sévère.

Ils écartent également l'option des "bulles de voyages" ou "couloirs touristiques", expression qui recouvrent des accords bilatéraux conclus avec des pays où le taux de contamination est faible, que le gouvernement a présentés comme une option susceptible de remplacer la quarantaine.

"Les compagnies n'ont pour l'instant constaté aucun élément concret sur les modalités et le calendrier de mise en place de ces 'couloirs touristiques' entre le Royaume-Uni et d'autres pays", est-il précisé.

(Sarah Young, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

