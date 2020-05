France : PSA prévoit une reprise progressive de ses usines à partir du 11 mai

PARIS (Reuters) - PSA prévoit un redémarrage "progressif et sécurisé" de plusieurs de ses usines françaises à partir du 11 mai, essentiellement des sites de mécanique et dans des volumes assez faibles, a dit lundi à Reuters une source syndicale.

Le groupe a retenu lundi prochain, date officielle du début du déconfinement en France face à l'épidémie de coronavirus, pour relancer des usines comme Douvrin et Trémery (moteurs), Metz (boîtes de vitesse) et Mulhouse (fonderie). Concernant les usines d'assemblage de véhicules, seule SevelNord reprendrait la semaine prochaine, tandis qu'à Poissy l'activité resterait limitée à l'emboutissage des tôles de carosserie.

Un calendrier plus détaillé sera présenté aux organisations syndicales des différents sites lors de CSE programmés lundi après-midi, a ajouté la source.

PSA, dont les usines européennes et marocaines sont à l'arrêt depuis la mi-mars, prévoit aussi un redémarrage de son activité en Inde à partir de ce lundi, au Portugal et à Kenitra (Maroc) à compter du mercredi 6 mai et en Espagne et en Slovaquie à partir du 11.

"Le redémarrage progressif et sécurisé de la production s'effectuera au cours des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l'activité industrielle entre le 4 et le 11 mai, à partir du 11 mai en France, en tenant compte du contexte commercial (déconfinement, réouverture des concessions et situation commerciale de chaque modèle)", a confirmé PSA dans un communiqué.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

