France : Première hausse du marché auto en 15 mois, selon la PFA

(Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 3,8% en rythme annuel en août, leur première hausse après quatorze mois de baisse à la faveur d'une légère détente sur les approvisionnements en composants électroniques, a annoncé jeudi la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 91.406 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, selon la PFA. Août a compté 22 jours ouvrables cette année, comme en 2021.

"Les carnets de commandes restent élevés mais diminuent un peu grâce à l'arrivée de composants électroniques qui rendent des livraisons possibles", a dit à Reuters un porte-parole de la PFA. "Mais difficile de dire si cela va être durable."

Après un redémarrage plus normal des usines fin août, Stellantis a par exemple été contraint ces derniers jours de procéder à des arrêts d'activité en France, en Espagne et en Italie en raison de problèmes d'approvisionnements en composants, électroniques notamment.,,

Malgré le rebond des immatriculations en août, plus petit mois de l'année pour l'industrie en raison des vacances d'été, le marché automobile français reste en baisse de 13,8% depuis le début de 2022.

Il demeure également inférieur de 29,3% à son niveau d'août 2019, avant l'irruption année après année de la pandémie de COVID-19, des pénuries de puces et de la guerre en Ukraine.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 14,25% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 4,60% en rythme annuel en août.

(Rédigé par Jean Terzian, avec Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)

Copyright © 2022 Thomson Reuters