France : Le gouvernement réticent à un nouveau report des enchères 5G

PARIS (Reuters) - Un nouveau report des enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération en France risquerait de faire prendre du retard sur cette technologie, a mis en garde mardi la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher.

"Faisons attention à ne pas prendre du retard (sur la 5G) et à ne pas se retrouver dans la situation qu'on a déjà vécue plusieurs fois en France où on va être plus intelligents que tout le monde et à la fin on est plutôt en retard sur le reste de la compétition", a-t-elle déclaré sur BFM Business.

Initialement prévue ce printemps, la tenue des enchères pour l'attribution des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français a été décalée en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie liée au nouveau coronavirus.

Elles pourraient se tenir à l'automne mais Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, a plaidé samedi pour qu'elle soit reportée à fin 2020 ou début 2021 en raison des conséquences économiques de cette crise.

"On va regarder ça de très près mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments qui sont déployés", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, sans pour autant communiquer de calendrier définitif.

Bouygues Telecom, Orange, Free (Iliad) et SFR (Altice) ont déjà obtenu, chacun, un bloc de 50 mégahertz (MHz) dans le cadre de la première partie du processus d'attribution prévoyant un ensemble d'engagements pour les opérateurs.

La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 MHz.

