France : La start-up d'assurance santé Alan lève 185 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Alan, spécialiste de l'assurance santé en ligne, a annoncé lundi un nouveau financement de 185 millions d'euros qui le valorise 1,4 milliard, faisant ainsi son entrée parmi les "licornes" françaises.

Créée en 2016, la société, qui emploie 350 personnes, vend des contrats d'assurance santé aux entreprises à destination de leurs salariés.

Elle revendique 155.000 assurés de 9.400 entreprises françaises, espagnoles ou belges et 100 millions d'euros de revenus en rythme annualisé après une croissance de plus de 100% en 2020 et se fixe pour objectifs un million d'assurés à l'horizon 2023, 400 recrutements en Europe d'ici-là et la rentabilité en France d'ici deux ans.

Le nouveau tour de table annoncé lundi a réuni Coatue Management, Dragoneer et Exor, la holding familiale de la famille Agnelli, ainsi qu'Index Ventures, Ribbit Capital et le fonds de Singapour Temasek, déjà présents au capital.

Il s'agit de la deuxième plus importante levée de fonds annoncée par une "jeune pousse" française depuis le début de l'année, derrière iad, réseau d'agences immobilières en ligne, qui a levé 300 millions d'euros auprès d'Insight Partners en février, et devant celle de 178 millions d'euros bouclée par Vestiaire Collective, spécialiste de la vente en ligne de mode de seconde main.

Au total, en 2020, les start-up françaises ont levé 5,4 milliards d'euros, un montant en hausse de 7% selon le dernier baromètre du cabinet de conseil EY.

(Mathieu Rosemain et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters