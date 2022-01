France : La branche énergie de la CGT rejoint la mobilisation pour les salaires fin janvier

PARIS (Reuters) - La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) a lancé lundi un appel à une grève reconductible des mineurs et énergéticiens à compter du 25 janvier, pour la revalorisation des salaires et pensions.

"Le 25 janvier, FNME-CGT appelle à une mobilisation et des actions fortes qui pourraient s'inscrire dans la durée car seule la lutte paye", note la fédération dans un communiqué de presse, en précisant que "ce mouvement s'inscrit dans une semaine de mobilisation sur les salaires et l'emploi".

Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL, ont déjà lancé un appel unitaire à la grève et à la mobilisation le 27 janvier prochain, "pour une augmentation des salaires dans le public et le privé".

(Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)

