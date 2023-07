France : Immatriculations de voitures neuves +11,5% en juin, selon la PFA

PARIS (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,5% en juin, a annoncé samedi la Plateforme de la filière automobile (PFA), donnant une croissance du marché français de 15,3% sur l'ensemble du premier semestre.

Il s'est immatriculé le mois dernier 190.848 véhicules particuliers neufs dans l'Hexagone, a indiqué la PFA.

Les immatriculations du groupe Stellantis - Peugeot, Citroën, Fiat et Jeep notamment - ont progressé sur le mois de 4,9% tandis que celles du groupe Renault - Renault, Dacia et Alpine - ont reculé de 7,8%.

Les modèles 100% électriques - en tête desquels la Peugeot e-208 et la Tesla Model Y, huitième voiture la plus vendue en France sur six mois - ont représenté 15,5% des immatriculations sur le semestre, en progression contofrinue, contre 38% pour l'essence, stable sur un an, et seulement 10,6% pour le diesel, dont l'érosion se poursuit.

(Reportage Gilles Guillaume)

