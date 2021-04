Marché : Forte hausse des revenus et plan de rachat d'actions pour Alphabet

par Paresh Dave et Subrat Patnaik

(Reuters) - Alphabet, maison mère de Google, a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du premier trimestre 2021 et annoncé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars (41,3 milliards d'euros).

Le groupe a profité à la fois de la reprise de l'activité aux Etats-Unis, son premier marché, et du bond de l'utilisation des services en ligne pour augmenter ses revenus dans la publicité sur internet et l'informatique dématérialisée.

"Ces résultats reflètent une activité en ligne élevée des consommateurs et une croissance diversifiée des revenus publicitaires", a commenté Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, dans un communiqué.

L'action Alphabet prenait environ 4,7% à 2.398 dollars dans les transactions d'après clôture à Wall Street.

Ces résultats suggèrent pour la première fois que les usages de consommation et de communication par internet engendrés par les confinements mis en place depuis plus d'un an dans le monde face à la pandémie de COVID-19 pourraient se pérenniser après la levée des restrictions.

Les ventes publicitaires de Google ont bondi de 32% au premier trimestre par rapport à la période correspondante de 2020, au-dessus de la moyenne des attentes des analystes compilée par Refinitiv, et le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée (le "cloud") a grimpé de 45,7%, conformément aux attentes.

Le chiffre d'affaires global d'Alphabet a augmenté de 34% à 55,3 milliards de dollars, alors que les analystes pariaient sur 51,7 milliards en moyenne.

Le bénéfice du groupe a bondi de 162% à 17,9 milliards de dollars, ou 26,29 dollars par action, largement au-dessus des attentes (15,88 dollars par action), gonflé par des gains non réalisés en investissements de capital-risque et une dépréciation plus lente de certains équipements de centres de données.

Le programme de rachat d'actions approuvé par le conseil d'administration d'Alphabet fait suite à un précédent programme de 25 milliards de dollars en 2019.

L'action Alphabet a grimpé de 80% au cours de l'année écoulée.

Les actions en justice engagées contre le premier moteur de recherche mondial à propos de la protection de la vie privée ou des lois sur la concurrence, qui pourraient modifier ses activités publicitaires, restent une source de préoccupation pour les investisseurs, mais leur issue n'est pas attendue avant plusieurs années.

