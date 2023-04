Marché : Fitch abaisse la note de crédit de la France à AA

PARIS (Reuters) - L'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit de la France à "AA-", estimant notamment que le contexte politique et social pourrait compliquer la réduction des dépenses publiques.

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, Fitch a jugé que le programme de stabilité adressé ce mois-ci par Bercy à l'Union européenne était plus ambitieux que le précédent programme de réduction du déficit, visant 2,7% à l'horizon 2027, mais qu'il s'appuyait sur des prévisions de croissance plus optimistes que ses propres prévisions.

L'agence a dit prévoir une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,8% cette année et de 1,3% en 2024, contre +1,0% et +1,6% pour le gouvernement.

Rappelant les manifestations contre la réforme des retraites, Fitch a ajouté que "l'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) représentent un risque pour le programme de réformes d'(Emmanuel) Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique fiscale plus expansionniste ou d'un renversement des précédentes réformes".

A court terme, les pressions sur les dépenses resteront fortes, sachant qu'un tiers d'entre elles, notamment les retraites et les prestations sociales, sont indexées sur l'inflation. A moyen et long terme, la récente adoption de la réforme relevant à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite aura un impact modérément positif, a encore estimé Fitch.

L'agence de notation a relevé que le ratio dette publique/PIB de la France à la fin 2022 (111,6%) était le plus élevé des pays classés en catégorie AA, dont la médiane est de 48,4%.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2023 Thomson Reuters