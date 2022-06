Marché : Ferrari promet des voitures électriques

par Giulio Piovaccari et Nick Carey

MARANELLO, Italie (Reuters) - Les modèles électriques et hybrides devraient représenter 80% des ventes de Ferrari d'ici 2030, a déclaré jeudi le constructeur de voitures de luxe, promettant de produire des modèles "encore plus uniques" alors qu'il s'engage dans la coûteuse procédure "zéro émission".

"Nous pensons pouvoir utiliser le moteur électrique pour améliorer les performances de nos voitures", a déclaré jeudi le directeur général Benedetto Vigna en dévoilant le nouveau plan d'affaires tant attendu de la société.

"Tout ce que nous faisons sera toujours axé sur le caractère exclusif de Ferrari", a déclaré le président de la société, John Elkann. "L'ensemble des possibilités offertes par l'électrification et l'électronique nous permettra de fabriquer des voitures encore plus uniques."

Ferrari a ajouté qu'il dévoilerait son tout premier véhicule de sport utilitaire en septembre.

Le constructeur italien prévoie de lancer son premier modèle électrique en 2025, et 15 nouveaux modèles entre 2023 et 2026, a confirmé son DG.

La société prévoit que les voitures entièrement électriques représenteront 5% des ventes en 2025 et 40% en 2030, a déclaré Benedetto Vigna. Les modèles hybrides devraient atteindre 55% des ventes en 2025, contre 20% en 2021, avant de retomber à 40% en 2030.

Ferrari développerait et construirait ses propres moteurs électriques, onduleurs et modules de batterie pour ses modèles électriques sur une nouvelle ligne d'assemblage en Italie, tout en sous-traitant les composants non essentiels à des partenaires.

Il a ajouté que le constructeur automobile travaillait avec des fabricants pour créer des batteries durables, capables de stocker plus d'énergie que les batteries conventionnelles actuelles.

Ferrari a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 4,4 milliards d'euros d'ici 2026, dont la plupart pour le développement de produits, tout en réalisant un Ebitda (bénéfices de base) de 2,5 à 2,7 milliards d'euros cette année-là.

Le titre de Ferrari est resté quasiment stable au cours des 12 derniers mois.

