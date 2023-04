Marché : Fast Retailing (Uniqlo) affiche un bénéfice en hausse de 16,4% au S1

(Reuters) - La société japonaise Fast Retailing, propriétaire de la marque de vêtements Uniqlo, a fait état jeudi d'une hausse de 16,4% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre.

Le bénéfice d'exploitation a atteint 220 milliards de yens (1,5 milliard d'euros) pour les six mois à fin février, contre 189 milliards de yens un an plus tôt.

Fast Retailing a relevé sa prévision de bénéfice annuel à 360 milliards de yens, contre 350 milliards de yens en janvier. Un sondage Refinitiv réalisé auprès de 14 analystes anticipe un bénéfice annuel de 347 milliards de yens.

Cette forte hausse du bénéfice d'exploitation intervient après une baisse de 2% au premier trimestre à fin novembre, les restrictions contre le COVID-19 en Chine ayant freiné la croissance de l'entreprise.

Fast Retailing est un des seul baromètre pour les détaillants mondiaux opérant en Chine, et compte environ 900 magasins Uniqlo sur ce marché, soit plus qu'au Japon.

(Reportage Eimi Yamamitsu ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters