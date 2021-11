Marché : Etihad pourrait annuler des commandes auprès d'Airbus et Boeing

DUBAÏ (Reuters) - La compagnie aérienne Etihad Airways pourrait annuler des commandes de plusieurs milliards de dollars auprès d'Airbus et de Boeing, a déclaré son directeur général Tony Douglas mercredi, évoquant des incertitudes liées aux dates de livraison et à la reprise du secteur aérien.

"Les fabricants ne sont pas en mesure de confirmer quand [les appareils] seront livrés et on ne sait pas quand le marché va se rétablir", a déclaré Tony Douglas, en référence aux Airbus A320neo et Boeing 777X commandés il y a près de dix ans.

Etihad recevra cependant les Airbus A350-1000 et Boeing 787 Dreamliner qui, selon Tony Douglas, formeront la colonne vertébrale de sa flotte, qui sera réduite à 65 appareils, contre 93 actuellement.

Airbus n'a pas souhaité faire de commentaires et Boeing n''était pas joignable dans l'immédiat.

(Reportage Alexander Cornwell; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)

