Ericsson : Le déploiement de la 5G fait bondir le bénéfice au 4e trimestre

STOCKHOLM (Reuters) - L'équipementier des télécoms suédois Ericsson a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation ajusté pour le quatrième trimestre supérieur aux prévisions, soutenu par la hausse des ventes d'équipements de télécommunications avec le déploiement des réseaux 5G, ce qui a compensé la perte de parts de marché en Chine.

Le bénéfice d'exploitation ajusté d'Ericsson a atteint 11,9 milliards de couronnes (1,13 milliard d'euros) sur la période, contre 11 milliards il y a un an, dépassant la prévision moyenne des analystes de 10,3 milliards, d'après les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 2% sur le trimestre pour atteindre 71,3 milliards de couronnes, alors que les analystes s'attendaient à 68,33 milliards.

Les ventes en Chine continentale ont pour leur part diminué de 1,8 milliard de couronnes. En excluant ce marché, la croissance organique des ventes d'Ericsson a été de 5%.

La résurgence du grand rival d'Ericsson, l'équipementier finlandais Nokia, qui accroît la concurrence sur plusieurs marchés, ainsi que la perte de contrats de télécommunications en Chine à la suite de l'exclusion du chinois Huawei pour le développement du réseau 5G par le gouvernement suédois, ont pesé sur le chiffre d'affaires du groupe.

La part des revenus réalisés par Ericsson en Chine est tombée à environ 3%, contre 10% à 11% avant l'exclusion de Huawei, a précisé l'entreprise.

Les ventes de l'unité réseaux d'Ericsson ont augmenté de 3% et la marge brute est passée de 43,5% à 46,4% sur le trimestre.

Dans le but d'élargir son portefeuille 5G, Ericsson a dépensé plus de sept milliards de dollars pour acheter deux sociétés, le spécialiste des communications sur le cloud Vonage et le fabricant de matériel de réseau sans fil Cradlepoint.

(Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

