Marché : Elon Musk dit avoir vendu

par Hyunjoo Jin

SAN FRANCISCO (Reuters) - Elon Musk, le directeur général de Tesla, a déclaré lors d'une interview publiée mardi avoir vendu "suffisamment d'actions" pour atteindre son objectif de céder 10% du capital du constructeur automobile, première capitalisation boursière mondiale du secteur.

L'homme d'affaires, qui a délocalisé ce mois-ci au Texas le siège de Tesla initialement situé en Californie après avoir lui même déménagé l'an dernier, a aussi critiqué la Californie pour sa "surimposition".

L'action Tesla, qui évoluait début novembre sur un plus haut historique, a depuis perdu environ un quart de sa valeur après qu'Elon Musk a proposé au vote sur Twitter la cession de 10% de sa participation.

Mardi, Elon Musk a vendu 583.611 actions supplémentaires portant le nombre total d'actions qu'il a cédées à 13,5 millions - soit environ 80% de ce qu'il avait prévu de vendre.

"J'ai vendu suffisamment d'actions pour atteindre environ 10% du capital, plus l'exercice des options et j'ai essayé d'être extrêmement littéral ici", a-t-il déclaré lors de l'interview accordée au site satirique Babylon Bee.

Interrogé pour savoir s'il avait vendu ses actions à l'issue du sondage réalisé sur Twitter, il a répondu qu'il devait exercer ses options d'achat d'actions expirant l'année prochaine "quoi qu'il arrive".

Sur les 13,5 millions d'actions Tesla vendues, 8,06 millions d'entre elles ont servi à payer la fiscalité liée à l'exercice des options.

Elon Musk, classé comme l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, a déclaré dimanche sur Twitter qu'il paierait plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année.

"La Californie était autrefois la terre des opportunités et maintenant elle est en train de devenir le pays de la surréglementation, du surcontentieux, de la surimposition", a-t il déclaré, ajoutant qu'il était "de plus en plus difficile de faire avancer les choses" en Californie.

