Marché : Eli Lilly relève ses prévisions annuelles de bénéfice

(Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a relevé mardi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'année 2023, inférieure aux attentes, tout en se préparant à la pression d'un dollar plus fort et à la baisse des revenus générés par son médicament contre le cancer, Alimta.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 8,10 (7,63 euros) et 8,30 dollars par action en 2023 contre une prévision moyenne de 9,15 dollars par action, selon les données de Refinitiv IBES.

Le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 30,3 et 30,8 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de 30,12 milliards de dollars.

La société a remis en question "la baisse des revenus pour Alimta à cause de la perte de l'exclusivité de son brevet, l'absence de revenus anticipés pour les anticorps du COVID-19 et l'impact négatif des taux de change en continu".

Eli Lilly prévoit de publier les résultats de ses essais et l'approbation potentielle pour deux de ses médicaments les plus prometteurs de l'année prochaine - le donanemab pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et le tirzepatide contre l'obésité.

