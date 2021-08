Marché : EasyJet nomme un ancien dirigeant de RBS comme président

(Reuters) - La compagnie aérienne easyJet a annoncé lundi la nomination de l'ancien dirigeant de RBS Stephen Hester comme président pour succéder à John Barton, qui quittera le groupe en décembre après neuf ans dans ses fonctions.

Stephen Hester était jusqu'à présent directeur général de l'assureur RSA Insurance et possède une expérience de trente ans dans divers secteurs, après avoir travaillé chez British Land, Abbey National et Credit Suisse First Boston.

