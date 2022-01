Marché : Deutsche Bank réalise son meilleur bénéfice annuel en dix ans

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank a annoncé jeudi son meilleur bénéfice annuel depuis 2011 à la faveur d'un bond des transactions, renforçant ainsi la position du président du directoire Christian Sewing qui doit dévoiler en mars une nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs financiers.

Le groupe allemand a ainsi réalisé sa deuxième année consécutive de bénéfices et son sixième trimestre d'affilée de profits après avoir déjoué les prévisions d'une perte pour le quatrième trimestre.

Cette performance représente une victoire pour Christian Sewing, nommé à la tête de Deutsche Bank en 2018, avec pour objectif de redresser la première banque allemande en difficultés après une série de défaillances réglementaires coûteuses.

"Cette année, nous pouvons enfin prouver au marché que nous sommes durablement rentables", a déclaré Christian Sewing dans un message aux employés.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Bank gagnait plus de 3% dans la matinée.

PROFIT INATTENDU AU T4

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la banque s'est élevé à 145 millions d'euros au quatrième trimestre contre un bénéfice de 51 millions d'euros un an plus tôt.

Il dépasse largement les attentes des analystes qui tablaient sur une perte d'environ 130 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année, Deutsche Bank a affiché un bénéfice de 1,94 milliard d'euros, en nette amélioration par rapport aux 113 millions d'euros dégagés en 2020.

Malgré le retour des bénéfices, la banque affiche encore une perte de plus de 10 milliards d'euros au cours de la dernière décennie.

Le président du directoire Christian Sewing a assuré jeudi que Deutsche Bank était en bonne voie pour atteindre un rendement des capitaux propres tangibles de 8%, un objectif clé de rentabilité pour 2022 que de nombreux analystes avaient mis en doute.

BOOM DES TRANSACTIONS

La banque d'investissement du groupe, autrefois son point faible, est devenue une source importante de revenus, bénéficiant du dynamisme des activités de marché et de la vague d'opérations de fusions-acquisitions.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de cette division a augmenté de 1% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,913 milliard d'euros, avec un bond de 156% des revenus issus de la seule activité de conseils.

Les revenus tirés des activités à taux fixe et devises, l'une des principales divisions de la banque, ont reculé de 14% après la forte progression enregistrée un an plus tôt.

Mercredi, Deutsche Bank a annoncé son intention de verser un dividende au titre de 2021, le premier depuis 2018, et le lancement d'un programme de rachats d'actions de 300 millions d'euros.

(Reportage Tom Sims et Frank Siebelt ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

