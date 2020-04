Marché : Deutsche Bank bondit en Bourse après ses prévisions pour le 1er trimestre

BERLIN (Reuters) - Deutsche Bank s'envole lundi à la Bourse de Francfort après avoir fait état de prévisions trimestrielles jugées rassurantes par les investisseurs, même si l'établissement a prévenu qu'il risquait de manquer certains objectifs prudentiels à cause des retombées de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué inattendu publié tard dimanche soir, Deutsche Bank a dit anticiper un bénéfice net de 66 millions d'euros pour le premier trimestre sur un produit net bancaire de 6,4 milliards d'euros et pense passer autour de 500 millions d'euros de provisions pour perte de crédit, soit trois fois plus qu'à la même époque l'an dernier.

Les estimations d'analystes compilées par Refinitiv Data prévoyaient une perte nette de 106 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros.

Les prévisions dévoilées par Deutsche Bank, qui publiera ses résultats détaillés du premier trimestre mercredi, laissent entendre que la banque a profité, tout comme ses concurrentes de Wall Street, d'une hausse de ses revenus issus de ses activités sur les marchés, qui ont connu de fortes fluctuations sur la période.

Quelques minutes après l'ouverture, Deutsche Bank bondissait de 7,26% à 5,847 euros, signant la plus forte hausse du Stoxx 600.

Le bond de Deutsche Bank profite à l'ensemble du secteur bancaire en Europe: son indice Stoxx grimpe de 3,21%.

Reste que le premier établissement de crédit allemand n'a pas caché qu'il redoutait de rater "de peu et provisoirement" son objectif de fonds propres Tier 1 (CET 1), situé à au moins 12,5%, à cause de la crise sanitaire qui l'a conduit à octroyer plus de crédits qu'attendu.

(Emma Thomasson; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

