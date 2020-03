Marché : Deutsche Bank averti en Grande-Bretagne pour ses procédures, selon le Financial Times

FRANCFORT (Reuters) - Les autorités britanniques de régulation ont menacé de retirer à Deutsche Bank son accès au marché britannique en raison de défaillances dans les contrôles anti-blanchiment et de respect des procédures, rapporte lundi le Financial Times.

Le quotidien britannique financier et économique, citant des sources proches du dossier, écrit que la Banque d'Angleterre exige désormais de Deutsche Bank une actualisation mensuelle de ses rapports et non plus trimestrielle.

La menace d'une interdiction d'exercer sur le marché britannique n'est qu'une "possibilité lointaine", précise cependant le FT, citant toujours des sources non identifiées.

Deutsche Bank n'a pas souhaité lundi commenter ses relations avec les autorités de régulation mais a indiqué dans un courriel "avoir triplé ses effectifs" dans la lutte contre les délits financiers depuis 2015.

"Les risques et les contrôles sont un sujet d'intérêt permanent pour toutes les institutions financières. Nous continuons d'investir massivement dans ces domaines", écrit la banque allemande.

L'autorité de régulation financière britannique Financial Conduct Authority (FCA) et la Banque d'Angleterre n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

La première banque allemande a été tancée ces dernières années par plusieurs autorités de régulation aux Etats-Unis, en Allemagne et ailleurs pour ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres contrôles.

NOTE : Les informations du Financial Times n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Tom Sims; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

