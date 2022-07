Marché : Delta Air Lines commande 100 Boeing 737 MAX 10

FARNBOROUGH, Angleterre (Reuters) - Delta Air Lines a annoncé lundi avoir commandé à Boeing 100 exemplaires de son 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) au prix catalogue et avoir posé une option pour 30 appareils supplémentaires.

Cette commande, annoncée dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough, a été dévoilée dès dimanche par Reuters, citant des sources informées du dossier.

Reuters avait également rapporté la semaine dernière que Delta était en discussions avec Airbus pour étendre une commande existante d'avions A220.

Le nouvelle commande de Delta auprès de Boeing commencera a être livrée à partir de 2025 et elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer au total d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.

En parallèle, l'équipementier aéronautique Safran a annoncé avoir reçu une commande de la part de Delta pour 200 moteurs LEAP-1B pour équiper sa nouvelle flotte de Boeing 737-10. Des moteurs de recharge et une option d'achat pour 60 moteurs en plus sont compris dans la commande.

L'action Boeing prend 2,7% en avant-Bourse à Wall Street.

(Reportage David Shepardson; version française Claude Chendjou et Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters