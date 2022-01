Marché : Decathlon nomme une nouvelle directrice générale

PARIS (Reuters) - L'enseigne d'équipements sportifs Decathlon a annoncé mardi la nomination de Barbara Martin Coppola comme directrice générale en remplacement de Michel Aballea qui dirigeait la société depuis 2015.

Barbara Martin Coppola, 45 ans, sera la première femme à occuper la direction générale de l'enseigne présente dans 70 pays.

Elle était auparavant responsable de la transformation numérique du géant suédois du mobilier IKEA. Elle a aussi occupé des postes chez Google et Youtube en France et aux Etats-Unis, ainsi que chez Samsung en Corée du Sud et Texas Instruments en Europe et au Japon.

Avec cette nomination, qui prendra effet courant mars, Decathlon entend ainsi renforcer sa présence dans le numérique et à l'international.

"La bonne santé actuelle de Decathlon et nos fortes ambitions nous incitent à accélérer la transformation de notre modèle d’entreprise pour mieux affirmer notre position de leader mondial du sport", a déclaré le président de Decathlon Fabien Derville, cité dans un communiqué.

Selon le site internet de Decathlon, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros en 2020. La famille Mulliez, qui détient la chaîne de supermarchés Auchan, est l'actionnaire majoritaire de Decathlon.

(Reportage Blandine Hénault, avec Sudip Kar-Gupta, édité par Sophie Louet)

Copyright © 2022 Thomson Reuters