Marché : Débuts en fanfare sur Nintendo pour le jeu

TOKYO (Reuters) - Le jeu "Animal Crossing: New Horizons" a connu des ventes record au cours de ses six premières semaines de commercialisation pour la console Switch de Nintendo, en pleine période de confinement de la population dans une grande partie du monde, ce qui a contribué à tripler le bénéfice du groupe japonais au premier trimestre 2020.

Sur la période janvier-mars, quatrième trimestre de son exercice, le concepteur japonais de jeux vidéos a dégagé un bénéfice opérationnel de 89,4 milliards de yens (778 millions d'euros), selon les calculs de Reuters basés sur les résultats annuels du groupe.

Les analystes prévoyaient en moyenne seulement 54 milliards de yens de bénéfice après 29,4 milliards un an plus tôt.

Avec 13,4 millions d'exemplaires écoulés durant les six premières semaines après sa sortie le 20 mars, le jeu de simulation "Animal Crossing: New Horizons" est devenu sur la période le titre le plus vendu sur la Switch.

Sur l'ensemble de l'exercice clos en mars, Nintendo a vendu 21 millions d'exemplaires de la Switch et de la Switch Lite, la version hybride et la version portable de sa console, alors que le groupe n'en prévoyait que 19,5 millions.

Sur l'exercice en cours, le groupe prévoit d'en écouler 19 millions d'unités, une prévision jugée prudente par beaucoup.

Selon Nintendo, des problèmes de production et d'approvisionnement liés à la pandémie de coronavirus l'ont empêché de bénéficier pleinement du bond de la demande. Ces problèmes sont en train d'être résolus progressivement mais le groupe n'exclut pas de nouvelles perturbations, y compris dans le développement des jeux.

Son concurrent Sony a déjà annoncé des retards dans la sortie de certains titres très attendus.

