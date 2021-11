Marché : Daimler Truck prévoit une cotation en Bourse le 10 décembre

BERLIN (Reuters) - Daimler Truck vise une introduction en Bourse à Francfort le 10 décembre à l'issue de sa scission d'avec Daimler, a annoncé jeudi le constructeur automobile allemand, prévoyant un taux de rentabilité opérationnel de 6% à 8% cette année.

Le plan de réduction des coûts fixes de 15% d'ici 2025 par rapport à 2019 avance plus rapidement qu'attendu et sera probablement achevé d'ici 2023, a indiqué Daimler Truck.

Les actionnaires de Daimler ont voté en octobre la scission de l'activité de poids lourds et autobus du groupe appelée à devenir le premier constructeur de camions au monde mais dont les marges bénéficiaires sont pour le moment inférieures à celles de ses concurrents comme Scania de Traton 8TRA.DE> et Volvo Trucks.

La filiale de Daimler a fait de l'augmentation de sa part de marché en Europe, une région où elle est particulièrement à la traîne avec 20% des parts en 2019 contre 28% en Amérique du Nord et 32% au Brésil, l'une de ses priorités.

Daimler Truck table sur une marge d'exploitation ajustée de 7% à 9% en 2022 et sur un objectif de marge bénéficiaire à deux chiffres d'ici 2025, l'Asie atteignant 9% et l'Amérique du Nord 12% à cette date, a-t-il précisé.

"Nous avons un objectif clair (...) nous sommes déterminés à atteindre une rentabilité plus élevée et à gagner la course aux émissions zéro", a déclaré son patron Martin Daum dans un communiqué.

Le constructeur a fait savoir que son taux de rentabilité opérationnelle ajustée était de 10,8% en Amérique du Nord, de 7,2% en Asie et de 4,5% en Europe depuis le début de l'année.

(Reportage Victoria Waldersee, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)

Copyright © 2021 Thomson Reuters