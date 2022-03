Marché : CVC veut entrer en Bourse à Amsterdam, selon le Financial Time

(Reuters) - CVC Capital Partners, numéro-un européen du capital-investissement, souhaite entrer en Bourse à Amsterdam et non à Londres, rapporte samedi le Financial Time.

Selon le quotidien, qui cite quatre sources proches du dossier, CVC a informé plusieurs investisseurs susceptibles de participer à son introduction en Bourse. Il les a aussi prévenus qu'il visait un montant de 25 milliards d'euros pour son prochain fonds de capital-investissement.

CVC, dont la décision d'entrer à la Bourse d'Amsterdam n'est pas définitive, espère boucler son IPO au deuxième semestre.

