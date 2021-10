Marché : Credit Suisse prévoit de dévoiler son remaniement stratégique cette année, dit son président

par Brenna Hughes Neghaiwi

ZURICH (Reuters) - Credit Suisse reste en bonne voie pour présenter son remaniement stratégique cette année après avoir "travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes qui nous ont freinés", a déclaré vendredi le président de la banque suisse, António Horta-Osório.

"Nous avons fait des progrès significatifs dans l'évaluation et le débat sur les options stratégiques de la banque, et nous continuons à espérer finaliser notre vision à long terme et notre plan à moyen terme d'ici la fin de l'année", a déclaré António Horta-Osório.

"Une fois notre stratégie définie et annoncée, nous la mettrons en oeuvre sans relâche et avec diligence", a-t-il ajouté.

La deuxième plus grande banque de Suisse a tenu vendredi une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires ont approuvé la nomination de deux experts externes en risques au sein de son conseil d'administration.

Le président António Horta-Osório, qui a rejoint Credit Suisse en avril après avoir occupé le poste de directeur général de la banque britannique Lloyds Banking Group, a dit avoir l'intention d'examiner la gestion des risques de la banque, fragilisée par les affaires Archegos et Greensill, et d'étudier des options stratégiques.

Il a récemment soutenu le directeur général Thomas Gottstein, qu'il a dit considérer comme la personne idéale pour le poste. "Le conseil d'administration et moi-même travaillons en étroite collaboration sur ces questions avec l'équipe de direction, menée par notre directeur général, Thomas Gottstein, avec qui je collabore étroitement. Il a le soutien total du conseil d'administration", a-t-il déclaré vendredi.

L'ancien dirigeant d'UBS Axel Lehmann a été élu nouveau membre du conseil d'administration lors de la réunion virtuelle avec 98,87% d'approbation, tandis que Juan Colombas, qui était administrateur non exécutif et membre des comités d'audit et de risque chez ING Group depuis 2020, a reçu 98,75% d'approbation.

Credit Suisse prévoit de nommer Axel Lehmann président du comité de gestion des risques de la banque.

(Reportage Brenna Hughes Neghaiwi, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters