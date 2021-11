Marché : Crédit agricole S.A. bat le consensus, les marchés de capitaux à la traîne

PARIS (Reuters) - Crédit agricole S.A. a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par la diminution du coût du risque et la croissance des revenus de la banque de détail en France, qui ont compensé un ralentissement des revenus tirés des marchés de capitaux et de l'assurance.

La deuxième banque cotée française a réalisé sur la période juillet-septembre un bénéfice net en hausse de 43,5% à 1,40 milliard d'euros, dépassant ainsi le consensus de 1,23 milliard établi par Refinitiv à partir d'estimations d'analystes.

Son produit net bancaire (PNB) trimestriel a augmenté de 7,4% à 5,53 milliards d'euros - un chiffre également supérieur au consensus de 5,46 milliards - tandis que le coût du risque de crédit, qui reflète les provisions pour créances douteuses, a diminué de 56,1% par rapport au troisième trimestre 2020.

Lors d'une conférence de presse, le directeur général de Crédit agricole S.A., Philippe Brassac, a confirmé que la banque était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2022, notamment un bénéfice net de cinq milliards d'euros.

"Rien ne nous pousse aujourd'hui à infirmer notre objectif", a-t-il dit.

Dans la banque de détail, le PNB affiche une hausse de 5,1% en France et de 32,6% en Italie, où le groupe a bouclé en début d'année le rachat de la banque régionale Creval.

Mais Crédit agricole SA est à la traîne de ses principaux concurrents dans la banque d'entreprise et d'investissement (corporate and investment banking, CIB), son exposition plus faible aux dérivés actions ayant limité l'impact du rebond des marchés boursiers au troisième trimestre.

Les revenus de la division CIB ont reculé de 3,7%, et de 23,7% pour les seules activités de taux fixes, devises et matières premières (FICC).

Société générale affiche pour sa part une croissance de 16,1% des revenus de la CIB et BNP Paribas une hausse de 6,4%.

Philippe Brassac a souligné que CASA n'entendait pas changer de stratégie dans la banque d'investissement.

"La consigne extrêmement claire a été donnée de ne pas, en sortie de crise, libérer nos prises de risque pour profiter à court terme (...) de ce qui paraîtrait opportun, a-t-il expliqué. C'est une question de politique longue de notre part."

Les analystes de J.P. Morgan évoquent des résultats "mitigés" en se disant déçus par la croissance des revenus dans l'assurance, les marchés de capitaux et la banque de détail à l'international.

Ils s'attendent néanmoins à une hausse d'environ 5% du consensus de bénéfice par action pour 2021 grâce à la diminution des provisions, mais à des révisions plus limitées pour 2022 et 2023.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

