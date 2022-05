Crédit agricole : La Russie pèse sur le premier trimestre, la solvabilité déçoit

par Julien Ponthus

PARIS (Reuters) - Crédit Agricole SA a annoncé jeudi une forte baisse de ses bénéfices au premier trimestre après avoir inscrit dans ses comptes plus d'un demi-milliard d'euros de provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine.

Un ratio de solvabilité inférieur aux attentes, des coûts plus élevés qu'anticipé et des comparaisons défavorables avec ses grands concurrents français, BNP Paribas et Société générale pesaient sur le cours de Bourse du groupe: il cédait 2,13% à 10,18 euros en milieu de matinée, la plus forte baisse de l'indice CAC 40, alors en hausse de 1,83%.

Au même moment, Société générale gagnait 1,72% et BNP Paribas 1,98%.

Crédit agricole SA (CASA), deuxième banque française cotée, a déclaré que son bénéfice net avait chuté de 47,2% sur un an, à 552 millions d'euros, après avoir fait le choix d'un provisionnement "prudent" des pertes potentielles dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Elle a ainsi provisionné en intégralité, soit pour 195 millions d'euros, la valeur des fonds propres de sa filiale ukrainienne tandis que les provisions sur l'exposition à la Russie s'élèvent à 389 millions.

"Le groupe a, sur le plan financier, fait un choix de prudence face à des risques avérés très faibles", a déclaré le directeur général, Philippe Brassac, lors d'un point de presse.

Sans ce choix, le bénéfice net du trimestre aurait progressé de 10% et dépassé le milliard d'euros, a-t-il ajouté en mettant en avant la progression des revenus dans l'ensemble des divisions du groupe et une diminution du coût du risque hors Russie.

Certains analystes soulignent toutefois que les coûts ont été supérieurs aux estimations et s'inquiètent du recul de 0,9 point en trois mois du ratio de solvabilité CET1 ("core equity tier one"), à 11% fin mars.

"Nous nous attendons à ce que cela pénalise l'action car cela signifie que les fonds propres excédentaires ont disparu alors qu'il pourrait y avoir de nouveaux vents contraires cette année", expliquent ceux de Jefferies dans une note, jugeant les résultats trimestriels globalement "pas assez bons".

L'EXPOSITION À LA RUSSIE RÉDUITE DE 20%

Crédit agricole SA, qui a suspendu toutes ses activités en Russie, a ajouté que son exposition à ce marché avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et représentait fin mars 4,4 milliards d'euros.

Son directeur financier, Jérôme Grivet, a expliqué qu'étant donné la solidité financière des contreparties russes du groupe, il n'était pas particulièrement préoccupé par le risque de pertes supplémentaires liées à l'exposition résiduelle.

Le groupe, qui s'est fixé pour objectif de distribuer la moitié de ses profits à ses actionnaires, a confirmé son intention de verser au titre de 2021 un dividende de 1,05 euro par action, qui inclut un rattrapage de 0,20 euro du dividende pour 2019, dont les contraintes réglementaires avaient empêché le paiement.

Au premier trimestre, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 8,1% à 5,938 milliards d'euros, tous les métiers du groupe affichant des revenus en croissance.

Les activités de banque de financement et d'investissement (BFI) affichent une croissance de 4,3% de leurs revenus sous-jacents à 1,425 milliard d'euros malgré un repli de 2,8% de ceux tirés des marchés. Les revenus de la division taux fixes, devises et matières premières (FICC) ont chuté de 9,1%, un recul que n'a compensé que partiellement le bond de 40,1% de l'activité "equity".

La filiale cotée de gestion d'actifs Amundi a publié le mois dernier des revenus trimestriels de 835 millions d'euros, en hausse de 8,4% sur un an, grâce à une croissance de 15% des actifs sous gestion.

Les dirigeants du groupe ont refusé de donner des précisions sur leur stratégie de croissance externe en Italie mais ont dit espérer développer le partenariat avec Banco BPM, dont le Crédit agricole a pris 9,2%, ce qui a alimenté les spéculations sur un possible rachat.

Ils ont aussi refusé d'évoquer leurs objectifs à moyen et long termes, qui feront partie du plan stratégique à l'horizon 2025 dont la présentation est prévue le 22 juin.

(Reportage Julien Ponthus, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)

