Marché : Crédit Agricole double ses bénéfices au T2, tire parti du soutien à l'économie

PARIS (Reuters) - Crédit Agricole a annoncé jeudi un doublement de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à la baisse des charges liées au coronavirus sur les créances douteuses, le soutien sans précédent des États ayant permis à l'économie mondiale de se redresser une fois passé le plus dur de la crise.

Même si la pandémie de COVID-19 continue de menacer l'économie mondiale, la vaste panoplie d'aides publiques a aidé les entreprises et les particuliers à honorer leurs échéances de prêts, permettant ainsi aux banques de protéger leurs bénéfices et de réduire leurs provisions pour pertes sur crédits.

Deuxième banque française derrière BNP Paribas, Crédit Agricole SA a annoncé un bénéfice net, part du groupe, de 1,97 milliard d'euros au cours du trimestre, contre 954 millions d'euros un an plus tôt, et un produit net bancaire en hausse de 18,8% à 5,82 milliards.

À l'instar de ses rivales, dont l'espagnole BBVA et BNP Paribas, qui ont réduit leurs provisions, la banque verte a déclaré que son coût du risque, qui mesure son exposition potentielle au non remboursement des crédits, avait baissé de 66,8%.

Interrogé sur les perspectives en la matière, le directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac, s'est dit "serein" concernant le coût du risque au second semestre, sans toutefois fournir d'objectif chiffré.

"L'Etat prend des mesures. Il le fait de manière efficace. Cela donne un paradigme de risque plus sûr pour les banques", a-t-il souligné. "Nous devons faire notre travail."

Confrontées à la nouvelle flambée de l'épidémie provoquée par la propagation du variant Delta très contagieux, les banques françaises préfèrent maintenir leurs provisions pour le moment, afin de conserver des réserves en cas d'aggravation de la situation sanitaire.

Le titre Crédit Agricole a gagné quelque 16% depuis le début de l'année, une performance inférieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 Banks, qui a progressé de 25%.

(Reportage Matthieu Protard; version français Jean-Michel Bélot, édité par Jean Terzian)

Copyright © 2021 Thomson Reuters