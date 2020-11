Coronavirus/USA : La FDA autorise l'utilisation du traitement d'Eli Lilly

(Reuters) - L'agence américaine du médicament a autorisé lundi l'utilisation en urgence du traitement expérimental aux anticorps contre le COVID-19 développé par Eli Lilly dans le cas de patients n'étant pas hospitalisés mais risquant de tomber gravement malades du fait de leur âge ou de leur état de santé.

La FDA a pris cette décision sur la base de données montrant qu'une seule injection du traitement réduisait la nécessité d'hospitaliser ou de soigner en urgence les patients à haut risque contaminés par le coronavirus.

Un traitement similaire développé par Regeneron a été donné au président américain Donald Trump lors de son hospitalisation début octobre après qu'il a été infecté par le coronavirus. Le principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci, a estimé que le traitement avait vraisemblablement contribué à la guérison de Donald Trump.

Dans un communiqué transmis par courriel, la Maison blanche a salué la décision de la FDA, disant y voir un "tournant majeur".

La FDA a déclaré que le traitement aux anticorps d'Eli Lilly pouvait être utilisée pour toute personne âgée de plus de 65 ans chez qui des symptômes modérés du COVID-19 ont été diagnostiqués, et pour des patients âgés de 12 ans et plus ayant des conditions préexistantes susceptibles de provoquer de graves maladies.

Le traitement n'a pas été autorisé pour les patients hospitalisés ou pour ceux nécessitant une aide respiratoire.

(Deena Beasley; version française Jean Terzian)

