Coronavirus : Un membre du Conseil scientifique pour la fermeture de la frontière britannique

PARIS (Reuters) - L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, s'est prononcé lundi pour une fermeture de la frontière avec la Grande-Bretagne, où la nouvelle variante du coronavirus, qui selon lui, "change complètement la donne", se répand rapidement.

"Il est effectivement (...) vraiment important de se poser la question de la fermeture des frontières. On parle effectivement du Royaume uni. On a l'Irlande. C'est certainement une question à mettre à l'ordre du jour. Ce n'est évidemment pas à nous, Conseil scientifique, de décider (mais) on le met sur la table, c'est évident", a-t-il déclaré sur l'antenne de BFMTV.

"C'est un variant, finalement, qui change complètement la donne pour cette rentrée" et qui risque selon lui "d'aggraver la situation sanitaire dans les prochaines semaines". Il s'agit "presque d'une nouvelle épidémie dans l'épidémie", a-t-il ajouté.

Plusieurs cas ont d'ores et déjà été diagnostiqués en France, notamment à Marseille.

La France a déjà fermé brièvement sa frontière avec la Grande-Bretagne avant les fêtes de fin d'année après la découverte de cette nouvelle variante.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters