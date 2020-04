Coronavirus : S&P alerte sur la santé financière des banques françaises

PARIS (Reuters) - L'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a averti vendredi que la situation financière des banques françaises pourrait se dégrader avec la crise économique liée au coronavirus d'ici la fin de l'année et en 2021.

"Si nous nous attendons à ce que les banques en France restent résistantes face à ce choc économique de court terme, nous pensons qu'il aura un impact important sur la qualité des actifs, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la liquidité et éventuellement, la capitalisation", a indiqué l'agence.

"Nous pensons que très peu de ces tendances négatives devraient être visibles dans les résultats du premier trimestre des banques françaises mais nous envisageons qu'elles deviennent de plus en plus évidentes au cours de l'année 2020 et qu'elles persistent en 2021."

Dans ce contexte, S&P a dégradé de "stable" à "négative" la perspective des notes de crédit de BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Natixis et Crédit Mutuel.

La perspective sur la note de Société générale reste à "stable", l'agence l'ayant déjà abaissée au début du mois.

A la Bourse de Paris, les titres des banques françaises accusent parmi les plus fortes baisses de la cote. Vers 10h25, BNP Paribas recule de 3,34%, Société générale abandonne 4,17%, Crédit Agricole perd 3,37% et Natixis se replie de 3,98%.

Jeudi soir, l'agence S&P a également abaissé à 'BBB+' la note de Commerzbank et revu de "stable" à "négative" celle de Deutsche Bank, qui reculent également en Bourse.

L'action Deutsche Bank lâche 5,87%, plus fort repli de l'indice européen Stoxx des banques (-2,72%) et Commerzbank recule de 4,61%.

(Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Copyright © 2020 Thomson Reuters