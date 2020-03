Coronavirus : Pfizer s'allie à l'allemand BioNTech dans la recherche d'un vaccin

(Reuters) - Le laboratoire américain Pfizer a signé un accord avec l'allemand BioNTech pour développer conjointement un vaccin potentiel contre le coronavirus, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Les termes financiers de l'accord et les détails relatifs au développement, à la fabrication et à la potentielle commercialisation d'un vaccin seront finalisés dans les prochaines semaines.

Leur collaboration débute immédiatement à partir de la plate-forme de développement de traitement de BioNTech et les deux entreprises ont signé une lettre d'intention portant sur la distribution d'un tel vaccin en dehors de la Chine.

Des sources gouvernementales allemandes ont déclaré dimanche à Reuters que Berlin tentait de contrer Washington, qui veut persuader un autre laboratoire allemand, CureVac, de délocaliser ses recherches aux Etats-Unis.

Dans le cadre de l'accord annoncé mardi, Pfizer et BioNTech utiliseront des sites de recherche et développement des deux entreprises à la fois en Allemagne et aux Etats-Unis.

Le coronavirus apparu en décembre en Chine a contaminé près de 180.000 personnes dans le monde et fait plus de 7.000 morts.

(Shubham Kalia à Bangalore et Michael Erman à New York; version française Bertrand Boucey)

