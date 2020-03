Coronavirus : Pernod-Ricard prévoit une baisse de 20% de son ROC 2019-2020

PARIS (Reuters) - La pandémie de coronavirus entraînera une baisse d'environ 20% du résultat opérationnel courant de Pernod-Ricard pour l'exercice 2019-2020, avertit mardi le groupe de spiritueux dans un communiqué.

L'activité a été très limitée en Chine en février et en mars et devrait reprendre lentement à partir d’avril, dit-il. Pernod-Ricard table désormais sur un déclin de l’activité "Travel Retail" de 80% entre février et fin juin pour la Chine.

Sur les autres marchés, le groupe prévoit 10% de réduction du chiffre d’affaires de la mi-mars à la fin juin pour son activité "Off-trade" (épiceries, commerces, etc.), qui représente les trois quarts du chiffre d’affaires, et pas de ventes "On-trade" (bars, restaurants, etc.), qui représentent un quart du chiffre d’affaires) entre la mi-mars et la fin juin, les points de vente étant fermés ou n’effectuant pas de nouvelles commandes.

"L'impact combiné entraîne une décroissance interne du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/20 d’environ 20%", écrit Pernod-Ricard, qui dit disposer de 3,4 milliards d'euros de lignes de crédit auprès de banques, dont seulement 0,3 milliard est actuellement utilisé.

