(Reuters) - Microsoft Inc a prévenu mercredi qu'il ne pensait plus être en mesure d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires à cause de l'irruption du nouveau coronavirus.

L'éditeur de logiciels anticipait jusque-là un CA compris entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars au troisième trimestre.

