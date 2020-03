Coronavirus : La demande française de gaz recule de 10 à 15%, selon GRTgaz

PARIS (Reuters) - La demande de gaz accuse une baisse de 10 à 15% sur le réseau de GRTgaz par rapport à la semaine du 9 mars dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, a indiqué jeudi la société, qui gère la majeure partie du réseau de transport gazier français.

Une part importante de cette évolution provient de la baisse des consommations par les distributions publiques (particuliers, bureaux et entreprises), également fortement soumises aux variations climatiques, a précisé l'entreprise dans une déclaration transmise à Reuters.

GRTgaz, détenue à 75% par Engie et à 25% par un consortium public composé de CNP assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts, a aussi fait savoir que dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, les chantiers sur le réseau étaient "limités aux travaux indispensables à la disponibilité et à la sécurité" des installations.

La société a également fait savoir qu'elle ne constatait pas à ce stade de congestion, ni de difficulté particulière dans la gestion du réseau.

