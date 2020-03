Coronavirus : Airbus rouvrira partiellement ses usines lundi

PARIS (Reuters) - Le constructeur européen Airbus a annoncé dimanche qu'il reprendrait une activité partielle dans ses usines françaises et espagnoles lundi, après les avoir fermées pendant quatre jours pour les mettre en conformité avec les consignes sanitaires gouvernementales.

Les usines françaises et espagnoles d'Airbus produisent du matériel civil et militaire essentiel aux opérations du constructeur dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni et en Allemagne, ou encore aux Etats-Unis et en Chine où se trouvent des sites de montage de satellites.

Seuls les postes de travail garantissant la sécurité des salariés rouvriront, a dit le groupe, sans préciser dans quelle mesure sa production serait réduite.

La CGT a critiqué cette décision, estimant que l'entreprise mettait à risque non seulement les salariés d'Airbus et la population environnante, mais aussi l'ensemble de ses fournisseurs. Elle précise que les salariés devraient pouvoir décider par eux-mêmes s'ils reprennent le travail ou non.

Dans un communiqué, Airbus indique avoir effectué un travail en amont avec les représentants syndicaux pour assurer la sécurité des salariés, tout en garantissant une continuité de l'activité. La CFE-CGC et la CGT avaient prévenu samedi Reuters de la reprise des chaînes de production.

Plusieurs fournisseurs ont également interrompu leurs activités la semaine dernière afin d'effectuer un nettoyage approfondi de leurs sites et de réorganiser l'espace de travail.

Des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement sont à craindre, disent des sources industrielles, ce qui pourrait perturber encore la production.

(Tim Hepher, version française Caroline Pailliez, édité par Jean Terzian)

