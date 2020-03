Coronavirus : Air Canada met au chômage plus de 5.100 salariés

(Reuters) - Air Canada va mettre au chômage technique plus 5.100 salariés au moins jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré vendredi le syndicat du personnel de bord de la compagnie.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a exprimé sa tristesse quant à cette décision, précisant que ce licenciement provisoire concernait dans le détail 3.600 membres d'Air Canada et 1.549 de la filiale à bas coût Air Canada Rouge.

Le SCFP, premier syndicat du pays, représente environ 10.000 membres du personnel navigant des deux compagnies canadiennes.

Le bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde s'élève à plus de 234.000 infections et plus de 9.700 morts.

(Ann Maria Shibu et Rebekah Mathew; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

