Marché : Continental déçoit sur ses prévisions pour 2021

BERLIN (Reuters) - Continental a dit mardi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle ajustée en 2021, sans parvenir toutefois à rassurer le marché après une année 2020 affectée par la crise du coronavirus.

A la Bourse de Francfort, l'action de l'équipementier automobile chutait dans la matinée de plus de 5%, parmi les plus fortes baisses en Europe.

La société allemande, basée à Hanovre, s'attend cette année à ce que son chiffre d'affaires s'établisse entre 40,5 milliards et 42,5 milliards d'euros et vise une marge opérationnelle ajustée comprise entre 5% et 6%.

En 2020, Continental a vu son chiffre d'affaires reculer de 12,7% à 37,7 milliards d'euros et sa marge opérationnelle est tombée à 3,5% contre 7,3% en 2019.

Les analystes de Jefferies et de JPMorgan jugent la prévision de chiffre d'affaires pour 2021 en ligne avec les attentes mais l'objectif de marge est bien inférieur au consensus qui tablait sur un taux de 6,9%.

Selon les analystes de Citi, cette déception s'explique principalement par la division automobile, pour laquelle Continental a dit viser une marge opérationnelle comprise entre 1% et 2% cette année là où le consensus donnait 3,8%.

Dans ses perspectives, Continental a intégré des dépenses logistiques supplémentaires d'environ 200 millions d'euros pour faire face aux difficultés dans la chaîne d'approvisionnement liées à la pénurie de semi-conducteurs.

Le président du directoire Nikolai Setzer a prévenu mardi que cette pénurie aurait des impacts négatifs sur le groupe pendant encore plusieurs mois.

Continental a également prévu des dépenses additionnelles de recherche et de développement à hauteur de 200 millions à 250 millions d'euros pour son activité "Autonomous Mobility and Safety".

L'équipementier a par ailleurs précisé qu'il ajusterait ses prévisions en fonction du résultat de la scission de sa division de transmission Vitesco, prévue au second semestre.

(Kirsti Knolle et Bartosz Dabrowski, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

