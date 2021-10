Marché : Coca-Cola relève sa prévision de bénéfice grâce à la hausse de la demande de sodas

(Reuters) - Coca-Cola a relevé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la réouverture des cinémas et des restaurants aux États-Unis ayant stimulé la demande pour ses sodas.

Pour 2021, le groupe s'attend désormais à une progression de 15% à 17% de son bénéfice ajusté par action, contre une prévision antérieure de 13% à 15%.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 10,04 milliards de dollars (8,63 milliards d'euros), contre 8,65 milliards un an plus tôt et à comparer au consensus de 9,75 milliards établi par IBES/Refinitiv.

L'action Coca-Cola gagnait 3% dans les transactions électroniques avant l'ouverture.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires de Coca-Cola a augmenté de 13% au troisième trimestre, grâce à la réouverture de lieux publics aux États-Unis, favorisée par la vaccination.

Le géant américain des sodas a également augmenté ses prix pour contrer l'impact de la hausse des coûts des matières premières et du fret.

(Reportage Uday Sampath à Bangalore; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

