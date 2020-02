Marché : Citroën lance une voiturette à 6.900 euros fabriquée au Maroc

par Gilles Guillaume

NANTERRE (Hauts-de-Seine) (Reuters) - Citroën, deuxième marque historique de PSA, a présenté jeudi dans la gigantesque enceinte de la Défense Arena une mini-voiture électrique sans permis au tarif de 6.900 euros fabriquée dans son usine de Kenitra au Maroc.

Le véhicule, nommé AMI mais qui revendique surtout une filiation avec la très populaire 2CV, sera également proposé à l'achat pour 19,99 euros par mois, soit le prix d'un forfait téléphonique. Sans oublier les formules de location ou d'autopartage.

"Nous essayons de faire quelque chose d'inédit pour répondre à un réel problème de mobilité", a expliqué à des journalistes Vincent Cobée, nouveau directeur de Citroën et ancien de Mitsubishi.

Destinée en priorité à un public très jeune et urbain, l'AMI pourra transporter deux personnes à une vitesse maximale de 45 kilomètres/heure et se conduire sans permis.

Lancée d'ici juin prochain sur une architecture spécifique et avec une capacité de production initiale d'une dizaine de milliers d'unités, elle marque l'arrivée des premiers modèles électriques de nouvelle génération de PSA chez la marque aux chevrons, environ six mois après ses cousines Peugeot, Opel et DS.

Long et haut de seulement 2m41 sur 1m52, ce "pot de yaourt" cubique innove aussi par son mode de commercialisation. Il pourra être acheté surtout en ligne, mais aussi dans le réseau Fnac Darty, partenaire de PSA pour le véhicule, ainsi que chez certains concessionnaires.

Renault a déjà lancé huit ans plus tôt le Twizy, un quadricycle électrique accessible sans permis. Mais son véhicule, Twizy, fabriqué en Espagne, rappelle moins une voiture par sa carrosserie et ses deux places en file indienne. A bord de l'AMI, conducteur et passager sont côte à côte.

La nouvelle Citroën sera suivie en fin d'année de quatre autres voitures électriques, la nouvelle berline compacte C4, une navette et deux utilitaires. Au total, la marque comptera six véhicules électrifiés fin 2020, année marquée par un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de CO2.

(Edité par Nicolas Delame)

Copyright © 2020 Thomson Reuters