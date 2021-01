Caterpillar : Baisse des bénéfices plus faible que prévu au quatrième trimestre

CHICAGO (Reuters) - Caterpillar a fait état vendredi d'un recul plus faible que prévu de son bénéfice au quatrième trimestre, l'entreprise s'étant appuyée sur la gestion opérationnelle pour compenser une faible demande d'équipements causé par l'incertitude économique liée à la pandémie de coronavirus.

Le fabricant d’équipements de construction et d’exploration minière a publié un bénéfice ajusté de 2,12 dollars (1,75 euro)par action, contre 2,71 dollars (2,23 euros) par action un an plus tôt.

Selon les données Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 1,49 dollar par action.

Le titre Caterpillar gagnait 3,4% dans les échanges en avant-Bourse.

Le groupe, dont l'activité est considérée comme un baromètre de l'économie, n'a pas communiqué de perspectives pour l'année 2021.

Depuis l'émergence de la pandémie de coronavirus l'an dernier, Caterpillar souffre des reports d'investissements de ses clients qui se traduisent par un ralentissement des ventes de bulldozers, camions miniers et autres équipements.

(Rajesh Kumar Singh, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

