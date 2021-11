Marché : Casino dit avoir renoué avec la croissance des ventes au 3e trimestre

PARIS (Reuters) - Casino a fait état jeudi d'une amélioration de ses activités au troisième trimestre, la levée des restrictions sanitaires ayant favorisé ses enseignes en France tandis que la croissance du chiffre d'affaires au Brésil, son deuxième marché, restait soutenue.

Le groupe français de grande distribution, qui cherche à améliorer sa rentabilité par le biais d'alliances dans les achats et de réductions de coûts, a réaffirmé viser une progression de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) sur l'ensemble de cette année et annoncé un accord de partenariat avec le spécialiste allemand de la livraison express de produits de grande consommation Gorillas.

Ce partenariat conduira Casino à prendre une participation "symbolique" au capital de Gorillas, a précisé le directeur financier, David Lubek, ajoutant: "Nous profiterons de leur croissance parce que nous leur vendrons nos produits. Nous avons des partenariats avec Ocado, Amazon, nous avons Gorillas pour le 'quick commerce': nous sommes maintenant bien couvert sur le commerce en ligne."

Gorillas, déjà présent à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice, aura accès via Casino à de grandes marques nationales françaises mais aussi aux marques propres de Monoprix. Le groupe allemand pourra aussi assurer la préparation de commandes et la livraison rapide de commandes passées sur les plates-formes en ligne de Monoprix et Franprix.

Casino, qui contrôle le brésilien Grupo Pao de Acucar, a confirmé la poursuite de son plan de cession d'actifs à hauteur de 4,5 milliards d'euros en France, dont 3,1 milliards déjà signés ou sécurisés à ce jour.

Au troisième trimestre, Casino a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, en hausse de 1% à données comparables. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires avait au contraire reculé de 4,1% à magasins et nombre de jours ouvrés comparables et hors carburants.

Sur le seul marché français, les ventes ont reculé de 4,3% sur juillet-septembre après une chute de 8,4% sur avril-juin.

La filiale de commerce en ligne Cnova ayant annoncé début octobre ne plus être en mesure de confirmer ses objectifs financiers pour 2021, le groupe a recentré ses propres objectifs sur ses seules enseignes de distribution en France, pour lesquelles il vise une progression de l'Ebitda (bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement) sur l'ensemble de cette année.

