Marché : ByteDance discute du rachat de l'éditeur de jeux vidéo mobiles CMGE

HONG KONG/PEKIN (Reuters) - Le groupe chinois ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok, négocie l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo sur mobiles CMGE Technology Group, ont déclaré à Reuters quatre sources directement informées du dossier.

Un porte-parole de CMGE a cependant indiqué que l'éditeur hong-kongais n'était pas en discussions pour céder une part de son capital à ByteDance. Une source au sein de ByteDance a dit pour sa part que le groupe chinois s'était entretenu avec CMGE mais n'était pas intéressé par un rachat.

ByteDance prévoit de reprendre l'intégralité ou une partie de la participation de 27,6% de Fairview Ridge Investment, une société contrôlée par le président de CMGE, Xiao Jian, et son vice-président, Sin Hendrick, ont précisé les sources.

L'offre de ByteDance porte sur un montant de 4 à 5 dollars de Honk Kong par action, a ajouté une autre source. Cela représente une prime de 30% à 62% sur le cours de clôture de l'action lundi, qui a terminé à 3,08 dollars de HK.

Xiao et Sin sont les principaux actionnaires de CMGE, avec des participations respectives de 33,9% et 32,6% via plusieurs entités, selon les avis réglementaires de la Bourse de Hong Kong.

La participation de 27,6% de Fairview Ridge Investment est évaluée à 275 millions de dollars américains (224 millions d'euros), selon les calculs de Reuters sur la base d'une capitalisation boursière de CMGE de 997 millions de dollars au cours de lundi.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter Fairview pour un commentaire.

Ces négociations interviennent alors que le réseau TikTok est dans le viseur des autorités américaines qui souhaitent que le groupe chinois cède les activités de la plate-forme aux Etats-Unis.

Le jeu vidéo sur mobile est également en plein boom dans un contexte de confinement et de restrictions pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

