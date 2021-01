Marché : Bruno Le Maire favorable à des quotas pour favoriser les femmes à la direction des grandes entreprises

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit favorable lundi à l'instauration de quotas pour favoriser l'accession des femmes à des postes de direction dans les grandes entreprises françaises.

"Nous avons la réalité d'une situation qui ne s'améliore pas assez vite. Ni sur l'égalité salariale, ni sur des postes de direction", a-t-il déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information sur l'égalité économique et professionnelle.

La loi Copé-Zimmermann votée en 2011 a instauré en France un quota obligatoire de 40% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées à partir du 1er janvier 2017.

"Il ne faut pas que le conseil d'administration soit l'arbre qui cache la forêt. Si on a réussi sur les conseils d'administration, mais que dans le comex (comité de direction, ndlr) on se retrouve toujours avec 17% de femmes, franchement on n'a pas avancé", a dit Bruno Le Maire.

"Maintenant, il faut être capable de passer à la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par les quotas", a-t-il poursuivi.

"Moi je suis favorable à des quotas pour qu'un plus grand nombre de femmes accèdent à des postes de direction dans les plus grandes entreprises françaises".

Une seule femme dirige actuellement une entreprise du CAC 40, Catherine Mc Gregor, directrice générale d'Engie.

(Leigh Thomas et Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

