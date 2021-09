Marché : Breeze Airways commande à Airbus 20 A220 supplémentaires

WASHINGTON (Reuters) - La compagnie aérienne à bas coût américaine Breeze Airways a confirmé lundi avoir passé commande auprès d'Airbus pour 20 A220-300 supplémentaires dans le cadre d'une extension de ses opérations sur des liaisons de plus grande distance.

Cette commande, annoncée en avril par des sources industrielles, porte le total de ses achats sur cet appareil à 80 exemplaires.

La compagnie créée par l'homme d'affaires brésilo-américain David Neeleman, fondateur des groupes de transport aérien JetBlue et Azul, recevra son premier A220 le 26 octobre. Le reste de la commande sera honorée à raison d'un appareil par mois au cours des six prochaines années et demi.

Les A220, des appareils de 120 à 160 sièges, sont issus du programme CSeries de Bombardier, qui s'est retiré du secteur de l'aviation commerciale à la faveur d'un accord conclu l'an dernier avec Airbus.

Breeze Airways, qui a levé le mois dernier 200 millions de dollars (environ 170 millions d'euros), prévoit d'exploiter ses A220 sur des liaisons de plus de deux heures de vol, à compter de début 2022.

Le groupe de transport détient actuellement 13 appareils fabriqués par Embraer qui opère entre plusieurs petites villes américaines et dessert des destinations comme Tampa, en Floride, Norfolk, en Virginie, Louisville, dans le Kentucky ou encore Tulsa dans l'Oklahoma.

David Neeleman a dit vouloir acheter également une demi-dizaine d'appareils supplémentaires auprès d'Embraer.

(Reportage David Shepardson; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

