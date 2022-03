Marché : BPCE chiffre à 851 millions d'euros son exposition à l'Ukraine et à la Russie

PARIS (Reuters) - L'exposition de BCPE à la Russie et l'Ukraine s'élève à 851 millions d'euros, a déclaré lundi le groupe bancaire, ajoutant suivre de "très près" l’évolution du conflit entre les deux pays.

Les expositions nettes bancaires, à la fois en et hors bilan, s'élèvent à 788 millions d'euros pour la Russie, où le groupe est exposé principalement via des activités de financement, et à 63 millions d'euros pour l'Ukraine.

"Ces expositions sont très limitées eu égard aux 889 milliards d’euros d’encours bruts de prêts et créances au coût amorti du groupe BPCE au 31 décembre 2021", indique le groupe dans un communiqué.

Société Générale, la banque française la plus exposée à la Russie, a estimé à 18,6 milliards d'euros son exposition dans le pays.

De son côté, Crédit Agricole a dit lundi avoir une exposition de 6,7 milliards d'euros à la Russie et l'Ukraine sur la base de ses engagements commerciaux. BNP Paribas a indiqué pour sa part avoir une exposition nette résiduelle à la Russie et à l'Ukraine d'environ 500 millions d'euros.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

