Marché : BP se lance dans l'éolien en mer rachetant à Equinor pour 1,1 milliard de dollars d'actifs

OSLO/LONDRES (Reuters) - Le géant pétrolier britannique BP s'est lancé jeudi sur le marché de l'énergie éolienne en mer via un accord avec le groupe norvégien Equinor afin de lui racheter pour 1,1 milliard de dollars la moitié de sa participation dans deux projets en développement aux Etats-Unis.

Cet investissement marque une étape importante pour BP qui s'est fixé comme objectif de multiplier par vingt, à 50 gigawatts, sa capacité de production d'énergie renouvelable dans la décennie dans le cadre de sa transition énergétique.

"Il s'agit d'une première étape importante dans la mise en oeuvre de notre nouvelle stratégie (...) pour devenir véritablement une société énergétique intégrée", a souligné Bernard Looney, le directeur général de BP, cité dans un communiqué.

L'opération avec Equinor fait de BP le copropriétaire des projets Empire Wind au large de New York et Beacon Wind au large du Massachusetts. Ces deux sites d'éoliennes pourraient générer jusqu'à 4,4 gigawatts, permettant d'alimenter plus de deux millions de foyers.

Equinor, qui restera l'opérateur des projets tout au long des phases de développement, de construction et d'exploitation, a déclaré que l'accord devrait être finalisé au début de 2021.

BP détient déjà des activités dans l'éolien terrestre aux Etats-Unis d'une capacité d'environ 1,7 gigawatts, mais le groupe n'avait pas encore jusqu'ici investi dans l'éolien en mer.

